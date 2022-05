SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sambenedettese Davide Gabrielli, del Ct Maggioni, si è aggiudicato l’edizione 2022 del Trofeo Balice, I Memorial Andrea Morelli, torneo Fit Open maschile, disputato sui campi del Circolo Tennis “Montanari” di Porto d’Ascoli. Il tennista rivierasco ha sconfitto in finale Enrico Piergallini del Ct Giuseppucci, mentre al terzo posto si sono classificati Matteo Sciahbasi del Sena Asd e Yasser Taha del Ct Porto Recanati.

Nel torneo riservato ai Terza Categoria affermazione di Alessandro Degaetano del Genast Asd su Pier Nicola Palestini del Ct Beretti di Grottammare. Palestini ha poi vinto il torneo di Quarta Categoria, battendo Daniele Covani del Ct Piceno. Alle premiazioni era presente la mamma di Andrea Morelli, a cui è dedicato il torneo, oltre che il presidente del comitato provinciale della FederTennis Claudio Felicetti, il presidente del Ct Montanari Fulvio Silvestri con tutti i suoi collaboratori, il main sponsor Luigi Valentini e lo sponsor tecnico StandUp.

«Il Trofeo Balice – ha detto Valentini – è un torneo con ormai quasi mezzo secolo di storia, si svolge in primavera e ogni anno da il via alla stagione agonistica per molti tennisti del nostro territorio. Per ogni atleta simboleggia l’inizio, la nascita, la speranza di ottenere i risultati ambiti. Insomma, un modo perfetto per celebrare un ragazzo meraviglioso come Andrea, che di certo non ha bisogno di essere ricordato, ma è piuttosto un modo per sentirlo sempre più vicino e ringraziare per la fortuna di aver conosciuto una persona davvero così speciale. È proprio per questo che ho voluto supportare il Trofeo, un evento organizzato dai miei amici, che stanno cercando di mettercela tutta per la migliore ripartenza in questo periodo post pandemia».