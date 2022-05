SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riviera Samb Volley a due volti questo sabato tra Serie C femminile e maschile.

Obiettivo raggiunto per la Farmacia Amadio Rsv.

Si è disputato questo pomeriggio, presso il ‘PalaSport’ di Monte Urano, il ritorno dei preliminari play-off di Serie C femminile tra Em Company Volley Monte Urano e Farmacia Amadio Rsv. Le ragazze rossoblù, che giovedì nel match di andata del PalaCurzi hanno vinto per 3-1, sono riuscite a replicare quanto visto appena due giorni fa a San Benedetto portando a casa un ulteriore successo, stavolta per 2-3 (25-20; 22-25; 25-21; 23-25; 11-15), nei confronti delle fermane. Un risultato straordinario per la Farmacia Amadio Rsv che, grazie al doppio trionfo su Monte Urano, conquista l’accesso ai quarti di finale play-off. L’avversario è già stato svelato, sarà la Team 80 Gabicce-Gradara.

Le formazioni di oggi:

Em Company Volley Monte Urano: Armellini, Bellabarba, Brutti, Diomedi, Marcaccio, Mattei, Pierini, Screpanti, Sgolastra, Verdicchio (All. Kruzikova);

Farmacia Amadio Rsv: Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Liebner, Palestini, Speca C., Speca G., Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi).

Una partita di tutto cuore per la Farmacia Amadio Rsv. Dopo un primo un set giocato in maniera spenta e indecisa, nel secondo parziale le rossoblù tirano fuori una reazione di grinta e cattiveria. Brave a non reagire alle provocazioni del pubblico e a rimanere concentrati sul match, le Rivierine riescono con rabbia e determinazione a ribaltare il risultato, con l’obiettivo del passaggio del turno già conquistato al quarto parziale.

Il commento di pura soddisfazione del coach della Farmacia Amadio Rsv, Paolo Tassi: “Obiettivo centrato, siamo contentissimi. Era quello che la società e noi stessi volevamo, sono contento di essere riuscito a portare la squadra dove la società mi aveva chiesto. Nonostante tutte le peripezie della stagione, siamo dove volevamo essere. Nei punti decisivi siamo stati freddi e bravi, sono veramente contento”.

Poi sul prossimo avversario Tassi ha dichiarato: “La Gabicce è una squadra fortissima, che ha fatto 60 punti in campionato. Non abbiamo pressioni e obiettivi, sappiamo che è una squadra più forte di noi, costruita per il salto di categoria. Ce la giocheremo a viso aperto e con cuore, come abbiamo fatto fino ad oggi. Intanto ci godiamo questo splendido risultato che fino a qualche mese fa era impensabile, siamo contentissimi”.

Partita da dimenticare, invece, per i ragazzi della Happy Car Rsv.

Questo pomeriggio, alla ‘Palestra Comunale Ricci’ di Morciola di Colbordolo (Pu), sono scese sul rettangolo di gioco la Bertuccioli G. Real Bottega Volley e la Happy Car Rsv nel match valido per la gara d’andata dei quarti di play-off della Serie C maschile. I padroni di casa si sono imposti sui rossoblù con un netto 3-0 (25-22; 25-16; 25-19). Appuntamento per la gara di ritorno a mercoledì 25 maggio al ‘PalaCurzi’ di San Benedetto: visto il pessimo risultato di oggi, la Happy Car sarà obbligata a ribaltare il punteggio (3-0 o 3-1) per avere la possibilità di passare al turno successivo grazie all’eventuale golden set.

Le formazioni:

Bertuccioli G. Real Bottega Volley: Adelusi Raymond, Andruccioli, Ceccolini, De Luca, Domenicucci, Galli, Giordano, Gregori, Mezzolani, Pais, Pedini, Pulzoni, Romani, Sanchioni, Tomassoli, Vagnini A., Vagnini M (All. Romani);

Happy Car Rsv: Cameli D., Cameli M., Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti).

Così ha parlato al termine del match Flavio Patrizi, dirigente della Happy Car Rsv: “Un primo set equilibrato, poi abbiamo avuto un calo di concentrazione e loro hanno meritato la vittoria. La sconfitta è netta, solo nel primo parziale siamo stati all’altezza dell’avversario. Loro sono una buona squadra ma le condizioni fisiche con cui ci siamo presentati qui hanno inciso molto sul risultato finale. Ipoteticamente è ancora tutto in gioco, non è finita”.