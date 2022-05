Stefano Tacconi a San Benedetto: “Samb come seconda famiglia. Ero giovanissimo, fu un anno stupendo”

Guarda la nostra videointervista: "Qui ho avuto la possibilità di migliorarmi anche come uomo, tappa fondamentale per la mia carriera. Italia-Inghilterra? Conta far piangere 60 mila inglesi a Wembley"

di Antonio Di Salvatore