SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A poche ore dall’inizio dell’ultima gara di campionato contro il Pineto in programma per domenica 22 maggio alle ore 16 allo Stadio “Pavone-Mariani” di Pineto, ecco le dichiarazioni pre-partita del tecnico rossoblu Sante Alfonsi. Inoltre la gara sarà visibile sui canali YouTube e Facebook del Pineto Calcio.

Alfonsi: “È stata una settimana tranquilla ci siamo preparati e sappiamo che ci giochiamo tutto. Il Pineto è un ottima squadra che vuole avere il pallino del gioco e non dobbiamo permetterlo. Dobbiamo replicare i movimenti che abbiamo provato in settimana e cercare di metterli in difficoltà. Domani è una gara da play-off, dentro o fuori, arriveranno tanti tifosi a supportarci. Dobbiamo mettere il loro sostegno in campo. Tomas ha recuperato, lulli lo valutiamo all’ultimo momento”.