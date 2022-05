TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 21 maggio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stanotte, intorno alle 5.45, una squadra dei pompieri del Comando di Teramo è intervenuta a Cermignano, in contrada Petriola nel Teramano, a seguito di un tragico incidente stradale.

Una Smart, con alla guida un ragazzo della zona di 36 anni, è terminata fuori strada in corrispondenza di una curva. Il conducente è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo e ha battuto violentemente a terra. Sul posto è il intervenuto il personale sanitario del 118 che, dopo aver eseguito per lungo tempo manovre di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario e provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.