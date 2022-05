SAN BENEDETTO DEL TRONTO- È l’ anno 1969, con tutti i suoi eventi artistici, sportivi, storici, politici, visto negli occhi di due ragazzini, Virginia e Federico, al centro del racconto, o meglio, della favola basata su storie vere, dei due autori sambenedettesi Antonella Roncarolo e Lucilio Santoni dal titolo “Malgrado questa fine del mondo“, edito da Cartacanta. E sullo sfondo, la Sambenedettese Calcio, come microcosmo del macrocosmo calcistico, memoria di un gioco che non esiste più.

Virginia, infatti, è nipote del presidente di una squadra di calcio, Federico è tifoso della stessa squadra. Una storia privata, che poi diventa anche pubblica. In tal senso, il libro è una sorta di raduno di compagni segreti che camminano al nostro fianco, facendoci da ciceroni negli immensi spazi che abbiamo davanti quando siamo in viaggio, magari senza meta, ma con l’inquietudine dello spirito e la pace nel cuore.

Come gli sguardi e le vite dei due ragazzini si incrociano, allo stesso modo le scritture dei due autori si fondono nella parola letteraria, che si trasforma in dolcezza e copre la nera tenebra che avvolge il mondo e che abbiamo anche dentro di noi. E ogni favola che si rispetti, seppure non può salvare il mondo né renderlo migliore, può comunque raccontarlo e mostrarlo in tutta la sua umanità e disumanità, dolcezza e crudeltà. Perché ogni forma di vita che abbia una storia è sempre un sogno divenuto sostanza e persona, una nostalgia che si incarna, il desiderio di una creatura transitoria, che spera di legare il proprio destino a quello delle stelle eterne.

“Malgrado questa fine del mondo” è un viaggio, dolce e profondo, su una terra che non ha rimedio, ma che, se solleviamo lo sguardo verso l’alto, l’oltre e l’altrove. ci lascia una possibilità di redenzione.