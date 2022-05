SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo una nota giunta in redazione dall’Area Vasta 5 nella persona del direttore Massimo Esposito.

La Direzione di Area Vasta intende precisare che la situazione generale dei parcheggi interni, allocati nella limitata area privata che circoscrive lo Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso, è stata dapprima fortemente condizionata dall’insediamento del cantiere edile necessario all’esecuzione delle opere di efficientamento energetico e, successivamente, senza soluzione di continuità, dalle peculiari e vincolanti necessità derivanti dall’emergenza COVID-19. Entrambe le situazioni, di carattere straordinario, hanno determinato la necessità di gestione prioritaria di circostanze ed esigenze emergenti, seppur temporanee, generando una contrazione provvisoria di posti auto, alcuni dei quali riservati agli utenti diversamente abili.

Per quanto attiene la gestione del parcheggio multipiano a pagamento, in via Silvio Pellico, va sottolineato che lo stesso è regolato da un rapporto concessorio la cui convenzione, stipulata all’epoca di realizzazione del parcheggio (anno 2003), non prevedeva espressamente clausole in materia di regolamentazione della sosta dei veicoli dei disabili. Fermi restando gli obblighi di legge in materia che ricadono in capo al gestore/concessionario, questa Direzione ha prontamente segnalato alla Ditta SOCABI la necessità di provvedere all’adeguamento del numero dei posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone con disabilità, nel rispetto della legislazione vigente.

Le aree di parcheggio interno, non a pagamento, già prima delle segnalazioni a mezzo stampa, sono state oggetto, da parte della Direzione di Area Vasta, di un percorso progettuale di straordinaria manutenzione e riorganizzazione delle aree di sosta. Come già dichiarato ed anticipato nel corso di una recente Conferenza Stampa, al termine del dovuto iter amministrativo tecnico procedurale, si sarà in grado di poter disporre di un numero adeguato di posti auto per sosta gratuita riservata ai veicoli al servizio di persone con disabilità all’interno degli spazi ospedalieri.