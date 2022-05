SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quando lo sport incontra la beneficenza il risultato non può che essere sorprendente. Al Circolo Padel Time di San Benedetto è andato in scena il mini-torneo di calcio a 5 “C’è spazio per tutti”, organizzato dalla fan page della Sambenedettese Calcio Spazio Samb in collaborazione con la Onlus Michelepertutti. La squadra vincitrice della competizione si è aggiudicata un buono di 10 euro (per ogni calciatore) da spendere presso il Caffè Sambit. Inoltre all’evento era presente una delegazione della Sambenedettese, i calciatori Tobias Knoflach e Luca Lulli.

Abbiamo video intervistato Marco Sorrentino di Michelepertutti: “Si tratta di un’idea bellissima che ha avuto il nostro amico Valerio. I proventi andranno a noi e non possiamo che esserne grati, anche perché l’evento si svolge in concomitanza con il Michelepertutti Camp che partirà a metà giugno e che possiamo regalare alle famiglie grazie proprio a queste iniziative. Lo sport a questi livelli è puro e coinvolgente, ci aiuta a parlare di disabilità, un tema che spesso viene tenuto ai margini, quindi ben vengano altri progetti del genere”.

Valerio Fagioli di Spazio Samb: “Già prima del Covid volevo organizzare un torneo per beneficenza, ora finalmente ci sono riuscito. Giochiamo per divertirci, accomunare la passione per lo sport e la Samb con l’aiutare il prossimo. Sport e beneficenza vanno a braccetto, sicuramente ci saranno altri progetti, ma sono ancora in fase di elaborazione”.