TORINO – Presentati a Torino al 34esimo Salone del Libro due progetti innovativi della biblioteca comunale “Giuseppe Lesca”.

L’assessore alla cultura Lina Lazzari ha illustrato giovedì pomeriggio, nello stand della Regione Marche, l’intervento denominato “Beeblio(in)tour”, felicemente avviato nell’estate 2021, che consiste in una biblioteca itinerante per il prestito, il reference e le iscrizioni allestita a bordo di un furgone Ape Car (ape in inglese si dice “bee”, da qui il gioco di parole) che girerà per i parchi e le piazze della città per tutta l’estate, garantendo il prestito a domicilio anche per i turisti.

L’altro progetto, denominato “Ottava Nota. Colori e suoni delle parole”, è destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e si articolerà in incontri interdisciplinari tra arte, musica e letteratura. A coadiuvare l’assessore Lazzari erano presenti Anna Marinangeli e Roberta Spinelli, rispettivamente direttori dei servizi cultura e turismo e servizi bibliotecari.

Oggi, venerdì 20 maggio, l’assessore alla cultura ha inoltre presentato l’ultimo libro di poesie di Ettore Picardi “Interrogando la notte”, pubblicato da Arsenio Edizioni. Il coordinamento organizzativo di tutte le iniziative regionali è stato curato da Mimmo Minuto per l’associazione “I luoghi della scrittura”.