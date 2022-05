GROTTAMMARE – Domenica 22 maggio, in Piazza Fazzini alle ore 17,30, si terrà un’iniziativa dal titolo “La casa delle storie: leggi tu che leggo anch’ io”, inserita nell’ambito de Il Maggio dei Libri.

Una delle tante occasioni per promuovere la lettura come attività fondamentale per sviluppare il pensiero del

bambino, per arricchire il lessico e le capacità cognitive, per scoprire “il gusto della narrazione”. Leggere stimola la fantasia, la creatività dei bambini sin dalla tenera età.

Il titolo dell’iniziativa “La casa delle storie” si riferisce alla casetta dei libri presente nella piazza che verrà dedicata al Maestro Armando Brandimarte. Questa intitolazione è motivata dal ruolo che il maestro ha ricoperto dal 1956 al 1972, come dirigente del Centro di lettura, ubicato nell’edificio che occupava la piazza. L’allora direttore didattico Italo Cigoli aveva affidato al maestro Brandimarte questo incarico conoscendone le innumerevoli capacità e interessi: appassionato insegnante e abile conduttore di laboratori manuali, interessato alla letteratura e all’arte, sensibile alle

problematiche legate all’abbandono scolastico e all’analfabetismo che in quegli anni erano fenomeni rilevanti.

La manifestazione prevede successivamente la lettura di due racconti da parte dei ragazzi della secondaria di primo grado che hanno frequentato il laboratorio di lettura espressiva, condotto dalla professoressa Luigina Ceddia , rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. L’IC Leopardi collabora all’ evento poiché è promotore al suo interno, nei vari ordini di scuola, di diversi progetti di lettura riconoscendone la peculiare valenza in un periodo in cui altri interessi distolgono da questa pratica fondamentale. La scelta di rivolgerci ai bambini più piccoli è stata dettata dal voler prendere in considerazione i piccoli come promettenti lettori che crescono ascoltando leggere i ragazzi più grandi. Una sorta di emulazione sulla base di un’empatia tra giovanissimi che possa far germogliare in loro l ‘interesse a questa attività altamente formativa.

Il momento conclusivo prevedrà letture in libertà di filastrocche di Gianni Rodari da parte dei presenti che si proporranno come lettori estemporanei, bambini e genitori. “Leggi tu che leggo anch’io”: una piccola festa della lettura per scoprire il piacere di vivere insieme questo particolare momento di socializzazione.

Un grazie al Sindaco professor Enrico Piergallini, alla Dirigente scolastica dottoressa Luigina Silvestri e al presidente dell’Associazione Blow up professor Sergio Vallorani che hanno permesso la realizzazione di questo evento.