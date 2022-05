SAN BENEDETTO DEL TRONTO –Dopo la vittoria sofferta per 2-1 contro l’Aurora Alto Casertano, i rossoblu di Alfonsi e Visi torneranno in campo allo Stadio “Mariani-Pavone”, per l’ultima gara del campionato, contro il Pineto in programma per domenica 22 maggio alle ore 16.

Lo scorso anno gli abruzzesi hanno partecipato al campionato di Serie D Girone F ottenendo l’accesso ai play-off posizionandosi al 4° posto in classifica con 56 punti a pari merito con Cynthialbalonga e Matese. La squadra, inoltre, ha vinto la finale play-off del Girone F contro il S.N. Notaresco per 0-1 con il gol di Minnozzi.

Nel campionato in corso la formazione di Amaolo è posizionata al 4° posto a 52 punti. Dalla ripresa del torneo la squadra ha ottenuto 28 punti: sette vittorie con Aurora Alto Casertano, Castelnuovo Vomano, Trastevere, Nereto, Castelfidardo, Notaresco e Tolentino. Sette pareggi con Sambenedettese, Montegiorgio, Atletico Terme Fiuggi, A.J. Fano, Porto d’Ascoli, Vastogirardi e Chieti.

Dopo la sospensione del campionato, al momento, la squadra biancazzurra ha ottenuto tre sconfitte con Recanatese, Vastese e Matese.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 13 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte.

Sono 42 i gol segnati e 27 quelli subiti e con queste statistiche il Pineto ha il quinto miglior attacco e la seconda miglior difesa del girone. Inoltre nella formazione sono presenti tre ex rossoblu: Marco Pezzotti, Alfonso Pepe e il giovane Lorenzo Rea.

Giocatori da tenere d’occhio: Federico Barlafante, attaccante classe 2000, al momento il bomber della squadra con 11 gol. Il Pineto ha sempre vinto con le sue marcature portando a casa 27 punti.