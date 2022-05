SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La “NUMERO UNO” è la prima Scuola per Portieri di calcio nata in Italia (nel 1990) ed ancora in attività. La Scuola, specializzata nell’insegnamento della tecnica di base, organizza anche manifestazioni dedicate esclusivamente ai portieri: “Parate in Piazza”, Stages, Camp Estivi, ed “Esibizioni”. (www.scuolanumerouno.it)

L’Esibizione di Portieri consiste in una serie di tiri in porta alla presenza di una Giuria formata da Tecnici o Preparatori di portieri che giudicano con un voto le singole prestazioni. La somma dei voti dei vari giurati determinerà una classifica per ogni categoria prevista (Under 10, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Juniores, Over 20) e la premiazione dei primi tre che saliranno sul podio.

Questa 23^ edizione si svolge a San Benedetto, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, per ricordare due NUMERI UNO rossoblu, da sempre vicini alla Scuola: Mauro ISETTO e Dario DE FIDIO (all’epoca terzo portiere).

La partecipazione è a carattere nazionale, è aperta a tutti i portieri, tesserati e non, ed è gratuita. Si chiede solo un idoneo certificato medico.

Per info ed iscrizioni: https://www.scuolanumerouno.it/r_iniziative/Ep_022/