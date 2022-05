FERMO – Carabinieri in azione in questi giorni.

Nel Fermano i militari del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato un 57enne per furto aggravato.

L’uomo dovrà scontare la pena di nove mesi di reclusione per i fatti commessi a Civitanova Marche nel 2009 come riportato in una nota dell’Arma giunta in redazione il 20 maggio.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.