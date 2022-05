SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto in 90 minuti.

Domenica 22 maggio, allo stadio ‘Riviera delle Palme’, alle ore 16, ci sarà il fischio d’inizio della 34esima giornata di campionato, l’ultima della regular season. Il Porto d’Ascoli avrà davanti il Fano di Raimondo Catalano: entrambe le formazioni non avranno nulla da perdere.

Il Fano, a 45 punti, occupa la 14esima posizione del girone. Finisse così il campionato, gli aquilotti sarebbero condannati ai play-out, ma c’è ancora un’ultima gara da giocare. I granata sono obbligati a far punti per tentare il sorpasso al fotofinish su Notaresco e/o Montegiorgio (a 46 punti) e le condizioni fisico-mentali ci sono tutte, o quasi: le condizioni di Herrera, Karkalis e Casolla (11 reti per quest’ultimo) preoccupano mister Catalano, e l’assenza per squalifica di Tortori (10 reti) non aiuterà. Un girone di ritorno pazzesco ha permesso al Fano di compiere una risalita insperata, con l’obiettivo salvezza che ora appare davvero vicino. La squadra di Catalano ha perso una sola partita nelle ultime nove disputate (5v, 3n, 1p), riuscendo nell’impresa di sconfiggere formazioni del calibro di Tolentino, Trastevere e Fiuggi. Reduci dalla beffa arrivata al 95’ contro il Vastogirardi, il Fano dovrà dare il tutto per tutto al ‘Riviera delle Palme’ contro un Porto d’Ascoli fresco di salvezza appena raggiunta, anche se ciò potrebbe non bastare.

Dall’altro lato, gli ‘orange’ di mister Ciampelli giocheranno una gara a viso aperto. Da Vasto hanno riportato il punto chiave per l’obiettivo della società, ma il campionato e le sue stesse sorti non sono ancora del tutto decise. In caso di vittoria del Porto d’Ascoli, di risultato diverso di Fiuggi e Vastese, e di non parità tra Pineto e Samb, gli ‘orange’ entrerebbero nei play-off. Combinazioni intricate, ma non impossibili: il Fano crederà nel suo obiettivo, il Porto d’Ascoli cercherà di scrivere la storia.

Probabile formazione Fano: Tzafestas, Zanolla, Manè, Zanni, Vavassori, Del Rosso, Varriale, Scoppa, Broso, Herrera, Casolla (All. Catalano).