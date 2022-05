SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimo appuntamento della rassegna “Le idee restano”, a cura di Caleidoscopio APS, al teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto sabato 21 maggio, alle ore 21,15, con “Kohlhaas” di Marco Baliani e Remo Rostagno, interpretata da Marco Baliani.

La storia di Kohlhaas è ispirata a un fatto di cronaca della Germania del 1500. Un sopruso non risolto attraverso le vie del diritto genera una spirale di violenze sempre più incontrollabili, ma sempre in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena. Il conflitto alla base dell’intera vicenda è cos’è la giustizia? Fino a che punto, in nome della giustizia, si può diventare giustizieri?

“Nel mio racconto orale è come se avessi aggiunto allo scheletro osseo riconoscibile della struttura del racconto di Kleist nervi muscoli e pelle che provengono non più dall’autore originario ma dalla mia esperienza, teatrale e narrativa, dal mio mondo di visioni e di poetica – spiega l’autore. “Le domande morali che la vicenda solleva e lascia sospese mi sembrarono un modo per parlare di quei conflitti in cui venne a trovarsi la mia generazione, quella del ’68, quando in nome di un superiore ideale di giustizia sociale si arrivò a insanguinare piazze e città.”

Dopo lo spettacolo ci sarà un dibattito con Marco Baliani.

Per acquistare i biglietti: https://www.ciaotickets.com/biglietti/kohlhaas-san-benedetto-del-tronto

Per informazioni e prenotazioni: tel. 389 1463537 338 3894018

Fb Cineteatro San Filippo Neri

Ig cineteatrosfn

Sito www.cineteatrosanfilipponeri.com

Per assistere allo spettacolo è necessario indossare la mascherina ffp2.