SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le buone pratiche del mangiare sano e le qualità del pesce azzurro sono state al centro di un incontro promosso dalla Cna Pensionati di Ascoli.

La conferenza stampa di presentazione è stata l’occasione per annunciare l’appuntamento di venerdì 20 maggio quando, a partire dalle 18, l’istituto professionale alberghiero “F.Buscemi” sarà teatro dell’evento: “Il benessere a tavola con il pesce azzurro”.

A illustrare le caratteristiche e i punti di forza di questo alimento saranno proprio gli studenti dell’alberghiero che, al termine di una prima fase teorica, mostreranno ai pensionati le tecniche per pulire il pesce e realizzare piatti a base delle diverse specie di pesce azzurro.

L’iniziativa rientra nel progetto: “Caregiver Marche Fermo-Ascoli Piceno“, che prevede una serie di attività indirizzate agli anziani e alle loro famiglie, con una particolare attenzione all’aspetto psicologico e all’apprendimento.

Piene di entusiasmo sono suonate le parole del componente della presidenza del Cna nazionale Ilario Persiani, che ha detto: “L’obiettivo è arrivare ad arricchire entrambe le parti, con il pesce azzurro e le sue qualità al centro di un dialogo altamente istruttivo, da cui poi ognuno potrà trarre degli spunti per migliorare la propria alimentazione quotidiana“.

Alle parole di Persiani hanno fatto eco quelle del direttore del Cna di Ascoli Francesco Balloni, che ha aggiunto: “Siamo felici che il tema delle proprietà del pesce azzurro venga affrontato in sinergia con gli studenti dell’alberghiero. Oltre alla notevole importanza sociale questo evento ha anche uno scopo turistico, dato che mira a far conoscere il nostro mare e le ricchezze che ha da offrire“.

L’intervento finale è stato quello della dirigente dell’istituto alberghiero Emanuela Germani, che ha concluso: “Sono stata subito convinta della bontà della proposta, per questo motivo noi dell’alberghiero siamo stati ben lieti di mettere a disposizione i nostri laboratori. La nostra scuola conta un totale di settecento studenti, inclusi quelli che frequentano i corsi serali e sono tutti ansiosi di arricchire il nostro territorio con il loro contributo lavorativo. Come già detto questo evento non ha solo valore sociale, ma aiuta anche ad andare in questa direzione”.