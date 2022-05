CUPRA MARITTIMA -Accolto con grandi applausi a Cannes nella sezione Premiere, esce oggi al cinema, in contemporanea con la presentazione al Festival francese, ed entra nella programmazione del Margherita di Cupra Marittima, “Esterno notte” di Marco Bellocchio.

In questo film il sequestro Moro diventa per Bellocchio la più grande seduta psicanalitica collettiva del nostro Paese. Il regista aveva già raccontato la vicenda Moro in “Buongiorno, notte” del 2003, ma stavolta non si sofferma sull’interno della prigione, ma chiama in causa tutta l’Italia, immaginando anche che cosa sarebbe successo se il Presidente del Consiglio fosse stato liberato. Cast eccellente, tra cui Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo,

Per la rassegna “Cinema d’essai” è in programma il film di Emmanuel Carrère “Tra due mondi”, adattamento per lo schermo del romanzo della giornalista Florence Aubenas, interpretato da Juliette Binoche. Il film racconta di una donna in difficoltà, scrittrice in cerca di ispirazione, ma anche alla ricerca di una vita lontana dalla sua posizione privilegiata, che decide di accettare un lavoro come donna delle pulizie nei treni che attraversano La Manica, senza rivelare la sua vera identità.