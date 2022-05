San Benedetto, al via l’evento di beneficenza “C’è Spazio Per Tutti”

L'evento si terrà venerdì 20 maggio alle ore 15 presso il Circolo Padel Time in via Settembrini. Per partecipare è prevista una quota di 5 euro ed è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre giovedì 19 maggio

di Valerio Fagioli