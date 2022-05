SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa con un quinto posto a pari merito con la Recanatese la stagione della Sambenedettese juniores.

I rossoblù di mister Zappalà chiudono in bellezza espugnando per 4-2 il campo della Trestina. Un quinto posto che però non ha regalato i playoff per via dello svantaggio negli scontri diretti con i leopardiani.

“E’ stata una stagione molto positiva – le parole del presidente Roberto Renzi – Siamo partiti anche qui con i tempi strettissimi ma encomiabile è stato l’impegno dei ragazzi, dei tecnici, dello staff e del responsabile Claudio Forti. Ci tengo a ringraziare di cuore ognuno di loro”.

Quella con la Trestina, infine, è stata l’ultima gara da juniores per i classe 2003 Giorgio Zappasodi, Elia Amatucci, Manuel Mosca, Matteo Poli e Alex Falleroni.