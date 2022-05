SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità nel turismo sambenedettese.

Tra i provvedimenti approvati nella seduta di giunta del 17 maggio spicca l’istituzione, fino ad ottobre, di un punto di informazione ed accoglienza turistica a Porto d’Ascoli, in un locale che sarà preso in affitto in via del Mare. L’info point, che torna a Porto d’Ascoli dopo un’assenza di 6 anni, andrà ad aggiungersi al centro Iat di via delle Tamerici. Vi lavorerà personale qualificato individuato dall’Associazione Albergatori nell’ambito di un progetto finalizzato a curare l’accoglienza degli ospiti presentato dalla stessa associazione e denominato “Visit San Benedetto”.

Queste le dichiarazioni dell’assessore al turismo Cinzia Campanelli: “Abbiamo approvato un atto di cui vado molto fiera: si tratta della ricostituzione di un info point turistico, tecnicamente definito “punto Iat”, nel quartiere di Porto d’Ascoli, zona in cui insiste la più alta densità di hotel e residence della città, dove la struttura mancava dal 2016.

In via sperimentale, abbiamo individuato un locale che ospiterà l’info point fino a ottobre, con la possibilità di prolungarne la locazione. Lo spazio si trova in prossimità della rotonda di piazza D’Acquisto e sarà gestito dall’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”, con cui ci stipuleremo un’apposita convenzione a garanzia dell’impiego di personale qualificato e per coordinare la collaborazione con il Comune nelle diverse iniziative di accoglienza previste per l’estate 2022, come delineato nel progetto “VisitSanBenedetto” propostoci dalla stessa associazione.

Questo nuovo info point – ha proseguito la Campanelli – si affiancherà al Centro Iat della Regione Marche, ospitato dal Comune nell’immobile in legno di via delle Tamerici, e rappresenterà un presidio importantissimo per chi, arrivando da sud, ha bisogno di informazioni e vuole approfondire la conoscenza di San Benedetto: dalle proposte estive a quelle fuori dalla stagione turistica tradizionale, orari di servizi e spettacoli, biglietti e tutto quanto occorra al turista per sentirsi ben accolto.

È un passo importante per rendere la nostra San Benedetto del Tronto sempre più a misura dei nostri visitatori e per far sentire i nostri ospiti i benvenuti, nonché un trampolino di lancio per far conoscere il comprensorio.