GROTTAMMARE – Si celebrerà il 28 maggio la Giornata Mondiale del Gioco. La manifestazione, promossa nel 1997 dall’International Toy Library Association, è nata per affermare il il diritto al gioco per le bambine e i bambini, ma anche per gli adulti e i nonni.

Tutte le persone, infatti, attraverso il gioco possono recuperare e riscoprire tempi e spazi di qualità, spesso dimenticati nella vita di tutti i giorni.

Asd Aps Centro Iniziative Giovani, con il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale, organizza per sabato 28 maggio a partire dalle ore 16, una serie di lezioni e partite libere di scacchi, che si svolgeranno presso la Rotonda dei vivaisti, lungomare Nord.

La manifestazione, a cui è possibile partecipare gratuitamente, è organizzata in collaborazione con il Club Scacchi Offida e prevede l’adesione di persone di ogni età.

Per informazioni si può contattare il numero 3939365509.