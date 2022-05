SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla ripresa degli allenamenti, in vista della gara contro il Pineto in programma per domenica 22 maggio alle ore 16 presso lo Stadio “Pavone-Mariani” di Pineto, ecco le dichiarazioni del centravanti rossoblu Ameth Fall e del fisioterapista Marco Minnucci.

Fall: “Stiamo preparando la partita nel migliore dei modi, abbiamo perso uomini importanti che potevano darci una mano. Il Pineto è una squadra molto forte, hanno delle individualità importanti e mi aspetto una gara difficile, spero sarà una bella partita”.

Minnucci: “Alboni domani verrà visitato a Verona per stabilire la data dell’operazione, stiamo lavorando con Lulli per averlo per la gara di domenica. Frulla si è stirato il flessore, mentre Tomas verrà riaggregato in gruppo”.