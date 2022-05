SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Chiusi i termini per la presentazione, ecco le candidature per il rinnovo dei 16 consigli direttivi dei comitati di quartiere. I posti da ricoprire vanno da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti per ciascun direttivo, a seconda delle decisioni prese dalle assemblee dei residenti svoltesi nelle scorse settimane.

In due casi (Albula Centro e Fosso dei Galli) ci si è avvalsi della proroga dei termini di 5 giorni prevista dal regolamento nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di candidati pari ai posti da ricoprire.

Le elezioni si svolgeranno nei giorni di sabato 4 e domenica 5 giugno con modalità che saranno presto comunicate da ciascun quartiere.

Agraria – 1. Cimini Alessandra 2. Fares Gianluca 3. Galanti Gianluca 4. Neroni Angelo 5. Perozzi Jonni 6. Piunti Luigi 7. Rosati Antonio 8. Traini Simone

Albula Centro – (proroga al 20/5/2022) 1. De Angelis Alberto 2. Larovere Alessandro 3. Perazzoli Maria Claudia 4. Ruggieri Gianluca

Europa – 1. Antolini Nicola 2. Marinsalta Renzo 3. Maroni Moina 4. Parmigiani Paolo 5. Perazzoli Gianni

Fosso dei Galli – (proroga al 20/5/2022) 1. Pezzoli Francesco 2. Baldassarre Antonella

Mare – 1. Bocci Gianfilippo 2. Capriotti Bruno 3. Coccia Elvo 4. Desiati Arnaldo 5. Melozzi Nicola 6. Morganti Luigi 7. Narcisi Pietro 8. Perozzi Andrea 9. Perozzi Giampiero 10. Pierantozzi Emidio 11. Sestri Leo 12. Vallese Giovanni

Marina Centro – 1. Braccetti Pierdomenico 2. Buonfigli Achillina 3. Cosentino Dante 4. Lazzari Davide 5. Mascaretti Gregorio 6. Micucci Mery 7. Olivieri Luigi 8. Paolini Giancarlo 9. Paglia Emanuele 10. Pompei Luigi 11. Spina Fiore 12. Vesperini Mariano

Marina Di Sotto – 1. Anelli Luigi 2. Brandimarte Tonino 3. Cameli Angelo 4. Castelli Silvia 5. Di Silvestro Ennio 6. Giangrossi Cristiano 7. Isopi Alfredo 8. Piccinini Ernesto 9. Virgili Marco

Paese Alto – 1. Angellotti Annalisa 2. Bruni Tatiana 3. Ceci Marilena 4. Illuminati Daniele 5. Pignatiello Antonio 6. Pompei Valerio 7. Ubaldi Enzo

Ponterotto – 1. Albertini Alessandro 2. Angelini Roberto 3. Biondi Umberto 4. Cruciani Cristian 5. Formentini Virgilio 6. Guidotti Maria Rita 7. Romani Fabio Massimo 8. Spagnolini Emmanuel 9. Speca Guido 10. Straccia Andrea

Porto d’Ascoli Centro – 1. Camilli Devis 2. Core Elio 3. Vavrynyuk Lyubov Volodymyrivna 4. Mattioli Giacomo 5. Santarelli Emilio 6. Silvestri Silverio

Ragnola – 1. Angelini Giampietro 2. Antonucci Andrea 3. Crucitti Francesco 4. Galieni Michela 5. Lucadei Mario 6. Marconi Edoardo 7. Pagliarulo Valeria Vanda 8. Paoloni Secondina 9. Procacci Giovanni 10. Ricci Eros 11. Roccasecca Angelo

Salaria – 1. Cancellieri Maddalena 2. Ciarrocchi Gabriele 3. Cherchi Damiano 4. Cristofori Carlo 5. Laudi Marco 6. Marcozzi Gabriele 7. Mattioli Claudio 8. Novelli Nazzareno 9. Ritrovati Gianluca 10. Ronconi Gabriella 11. Salvucci Daniele

San Filippo Neri – 1. Buttafoco Stefano 2. Caffarini Giuseppina 3. Caruso Massimo Ottavio 4. Fumato Andrea 5. Marinangeli Mauro Maria 6. Mattioli Marco 7. Mattioli Simone 8. Mignini Maria 9. Travaglini Giorgio 10.Vesperini Roberto

Santa Lucia – 1. Bianconi Giuseppe 2. Camaioni Chiara 3. Cameli Sandro 4. Fava Lino 5. Federzoni Amelia 6. Palestini Giovanni 7. Rivosecchi Andrea 8. Troiani Luca 9. Troli Sabrina

Sant’Antonio Da Padova – 1. Alfonsi Antonio Sante 2. Caglio Alessio 3. Castagna Lorenzo 4. Ceccarelli Renato 5. Colucci Pietro 6. Di Giacinto Ginevra 7. Facchini Lara 8. Franco Lino 9. Galiffa Francesca Maria

10. Melonari Alessia 11. Nucci Martina

12. Palestini Lorenzo

Sentina – 1. Alessandrini Marco 2. Crescenzi Gaspare 3. Cruciani Gabriele 4. Geusa Tania 5. Isopi Valerio 6. Isopi Pasquale 7. Mora Alessandra 8. Morganti Giovanni 9. Rossi Peppino

10. Spitoni Renzo