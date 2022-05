COLONNELLA – Domenica scorsa nel suggestivo scenario del lago di Lepore – quarto lago (Colonnella) si è svolta la manifestazione “LEGA CON LA PESCA” organizzata dalla Sezione cittadina della Lega Navale Italiana. L’iniziativa, totalmente gratuita, è stata un’occasione per avvicinare tanti bambini all’affascinante mondo della pesca. A ognuno di essi è stata fornita tutta l’attrezzatura necessaria (canna fissa, pastura, bigattini, lenze di ricambio. etc) per trascorrere, insieme alle loro famiglie, qualche ora di spensieratezza immersi nella natura.



Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’ASD Martin Alba di Martinsicuro – rappresentate per l’occasione dal suo presidente Marco Foglia e da Mario Di Diodoro – che gestisce in maniera impeccabile il lago Lepore di Colonnella.



I pescatori in erba, più di trenta, hanno pescato in modalità Catch & Release diverse specie di pesci, carpe e breme in particolare, e sono stati seguiti, per tutto il tempo, dagli istruttori federali Fipsas e da alcuni soci della Lega Navale.



La Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, a termine della mattinata, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, l’ASD Martin Alba, Alba Pesca di Martinsicuro, nella persona di Luigi Legname, il negozio Decathlon di San Benedetto del Tronto, la presidente della Lega Navale Adele Mattioli, i consiglieri, la segreteria e i tanti soci volontari, gli istruttori federali Fipsas XAP Pietro Marinangeli e Chiara Sgattoni, nonché responsabile della pesca sportiva della Lega Navale Italiana. Si ringrazia, infine, la federazione Fipsas per il suo insostituibile sostegno.



A questa giornata seguiranno altri eventi analoghi, quali corsi estivi gare di pesca per bambini.