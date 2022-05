SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha formulato telefonicamente gli auguri al signor Primo Marcheggiani che martedì 17 maggio ha compiuto 100 anni.

Primo, che vive con la moglie Maria Mauloni, è sempre vissuto a Porto d’Ascoli, prima nell’abitazione di servizio nell’azienda ortofrutticola “Fratelli Bollettini”, per cui ha lavorato prima come autista, poi come frigorista, per trasferirsi nell’attuale abitazione dopo la pensione.

La vita della sua famiglia è sempre stata legata alla storica azienda di lavorazione e trasformazione dei prodotti della terra: lì aveva lavorato la mamma, lì ha lavorato anche il figlio Gianfilippo. Ha anche un’altra figlia, Loriana, ha 4 nipoti e 1 pronipote.

Nel 1996 è stato insignito del titolo di “Cavaliere”. Oggi, ancora in buona forma fisica, trascorre le giornate facendo piccole passeggiate e soprattutto leggendo, ogni mattina, il giornale. Grandissimo tifoso della Samb, continua a seguirne con passione le vicende.