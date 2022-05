Tutto pronto per un’altra puntata di “Sport in Campo”. Mercoledì 18 maggio alle 18.45 appuntamento con Marta Grima e Antonio Parroni in visita alla Lega Navale Italiana con il tecnico di canottaggio Gianni Meo.

Nella palestra in cui si allenano i giovani canottieri, sita a pochi passi dalla spiaggia dove si trovano le imbarcazioni, Antonio Parroni si è messo alla prova con il vogatore. Come sarà andata?