PEDASO – Per consentire lo svolgimento della decima tappa dell’edizione 105 del Giro d’Italia martedì 17 maggio sarà necessario chiudere, sulla A14 Bologna-Taranto, le stazioni di Porto San Giorgio-Fermo e di Pedaso, in uscita per chi proviene sia da Bologna-Ancona sia da Bari-Pescara, dalle 11:45 alle 15 di martedì 17 maggio e, comunque, fino al termine del Giro.

Lo comunica Autostrade per l’Italia.