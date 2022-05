SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo stadio ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto ospiterà martedì 7 giugno (orario da definire) il match tra la Nazionale Under 20 e la Polonia, primo impegno degli Azzurrini nel Torneo 8 Nazioni. L’Italia si è aggiudicata la passata edizione dello storico torneo per rappresentative Under 20, una cavalcata trionfale per la squadra di Alberto Bollini che era iniziata lo scorso settembre proprio con il successo (2-0) contro i pari età polacchi.

Dopo la gara con la Polonia, gli Azzurrini torneranno in campo il 23 settembre per affrontare in trasferta il Portogallo. Il 17 novembre faranno quindi visita alla Romania e, quattro giorni più tardi, ospiteranno i pari età della Repubblica Ceca. Gli ultimi due impegni sono in programma nel marzo 2023, quando l’Italia volerà in Norvegia per poi chiudere il suo cammino nel torneo con la Germania.

Il calendario dell’Italia nel Torneo 8 Nazioni

7 giugno 2022: ITALIA-Polonia

23 settembre 2022: Portogallo-ITALIA

17 novembre 2022: Romania-ITALIA

21 novembre 2022: ITALIA-Repubblica Ceca

23 marzo 2023: Norvegia-ITALIA

27 marzo 2023: ITALIA-Germania