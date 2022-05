GROTTAMMARE – In partenza a Grottammare la nuova kermesse “Grottammare Blues“, che prenderà il via sabato 21 maggio presso il teatro delle Energie.

Ennesimo progetto artistico promosso dall’associazione policulturale Artistic Picenum, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, questo young music show, vetrina per i nuovi volti del panorama canoro locale, avrà come madrina d’eccezione la cantautrice Mariella Nava, per la prima volta nelle Marche con il concerto “Epoca“, e sarà dedicato alla figura e alla memoria di Andrea Morelli, giovane concittadino grottammarese.

La Nava offrirà al pubblico un viaggio nella sua prestigiosa carriera, suggellata da indimenticabili successi al festival di Sanremo e grandi collaborazioni con Renato Zero, Andrea Bocelli e Amedeo Minghi e, oltre a riproporre tutti i suoi più grandi successi, osserverà con attenzione i giovani performers Berny Novelli, Elettrica Essenza, Michela&Friends, J and la band Outlet, capitanata dalla front woman Tiziana Fioravanti; non mancherà spazio per il folklore musicale locale con i Matti di Monte Co, diretti dalla maestra Monia Scocco. Lo spettacolo verrà condotto dalla show girl Paulina Pieprzka; il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Andrea Morelli e per altre attività benefiche promosse nel territorio.

“Proseguiamo con la nostra mission di innovare, con sana ambizione e giusta umiltà, il panorama del terzo settore piceno, coinvolgendo i giovani, motore e protagonisti delle nostre iniziative – ha dichiarato il presidente Giuseppe Cameli. “Ringraziamo il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore Alessandra Biocca per la la fiducia concessaci e invitiamo la cittadinanza a essere presente alla kermesse, specialmente per la famiglia e gli amici del giovane Andrea Morelli, esempi di lodevole ed encomiabile attivismo in ambito sociale.”

Per assistere all’ evento è necessaria la prenotazione presso la Merceria Il Cigno e indossare mascherina Fpp2.

Per informazioni: 347 5406630.