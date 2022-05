SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via, venerdì 20 maggio alle ore 15, l’evento di beneficenza “C’è spazio per tutti”, organizzato dalla Fan Page della Sambenedettese Calcio, Spazio Samb, in collaborazione con la Onlus Michelepertutti. L’iniziativa consiste in un mini-torneo di calcio a 5 presso il Circolo Padel Time in via Settembrini a San Benedetto e la squadra vincitrice della competizione vincerà un buono di 10 euro (per ogni calciatore) da spendere presso il Caffè Sambit. È consigliato presentarsi presso il punto di ritrovo alle ore 14:30.

Ogni squadra deve essere composta da cinque giocatori ed affronterà la propria rivale in base al numero di adesioni e di squadre. L’obiettivo dell’evento è quello di passare una giornata di sport, divertendosi con i propri compagni all’aria aperta, condividendo la propria passione per la disciplina e aiutare il prossimo. Al termine del mini-torneo sarà possibile consumare un rinfresco e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della Onlus Michelepertutti.

La Michelepertutti è una Onlus, che ha sede a Monsampolo, fondata nel 2013 dai genitori di Michele e dai loro amici, che aiuta i bambini con ritardo allo sviluppo e le loro famiglie. Gli operatori effettuano diagnosi precoce dei ritardi di sviluppo, terapie riabilitative, informazione e formazione e supporto psicologico. La Onlus è membro delle Associazioni Regione Marche, dell’Associazione di Utilità Sociale generata da Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e dell’Osservatorio Permanente Comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti del Comune di San Benedetto del Tronto. L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita dei bambini con ritardi dello sviluppo e delle loro famiglie, diffondere la cultura della diagnosi precoce, dare un sostegno psicologico alle famiglie e coinvolgere totalmente la famiglia nella cura generale del bambino con un atteggiamento positivo e attivo nelle cure.

La partecipazione è aperta a tutti ai cittadini di ogni età, per poter partecipare è prevista una quota di 5 euro per ogni partecipante ed è obbligatorio effettuare la prenotazione contattando l’indirizzo spaziosamb@gmail.com oppure le pagine instagram e facebook (spaziosamb) entro e non oltre giovedì 19 maggio, inserendo le seguenti informazioni: nome della squadra, nome e cognome dei componenti. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.