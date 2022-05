Nuove asfaltature in programma a Grottammare

Il nuovo Piano Asfalti prevede una prima parte di opere del valore complessivo di 100mila euro da realizzarsi nel 2022. Inoltre, Autostrade per l’Italia ha comunicato l'inizio dei lavori d'asfaltatura in via della Fratellanza: partiranno lunedì 16 maggio. Le opere verranno eseguite in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6, per la durata di 15 giorni, con installazione di un senso unico alternato.

di Veronica Murgia