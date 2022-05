Abbrandini 6 Il portiere ex Brescia non viene chiamato a compiere interventi importanti. Nell’occasione del gol viene ingannato dalla traiettoria del colpo di testa di Maydana.

Lisi 6,5 Si ripropone bene in posizione di terzino, nonostante non sia il suo ruolo. Gioca una partita ordinata, bene anche sui contrasti e supporta l’azione in fase d’attacco quando può. È un giocatore duttile ma è fondamentale per il reparto avanzato.

Conson 6,5 Prestazione di buon livello, marca bene l’ex Palumbo concedendogli poco ed è un bel duello da vedere. Prova sempre ad anticipare l’avversario.

Zgrablic 5,5 Dopo quasi sei mesi torna in campo e la sua prestazione non è delle migliori. Sbaglia qualche passaggio di troppo, concede delle ripartenze e degli spazi che gli ospiti non hanno saputo sfruttare che avrebbero potuto creare occasioni pericolose.

Lorenzoni 6+ Il classe 03′ parte con il freno a mano tirato nella prima parte del primo tempo. Nel secondo invece è autore di una buona gara fatta di cattiveria e di molta intraprendenza. Viene ammonito al 29′ pt.

Frulla 6+ Gara più che sufficiente del centrocampista: sfiora il gol al 4′ pt con un tiro a giro che esce al lato. Si infortuna al 37′ pt ed è costretto ad uscire per Angiulli.

Buono 5,5 Partita in ombra dell’ex Monterosi. Si vede poco durante la gara e sbaglia dei passaggi, non entra in campo con la giusta concentrazione.

Zanazzi 6,5 Forse una delle note positive del brutto primo tempo dei rossoblù. Prova una conclusione che però è facile prese di Vitiello. Bene negli scambi nello stretto, si inserisce e recupera dei palloni. Da rivedere qualche cross. Viene ammonito al 31′ pt. Esce al 29′ st per fare posto ad Amoruso.

Di Domenicantonio 6+ Partita più che sufficiente dell’ex Campobasso. Bene nei cross e nei passaggi chiave, in particolare quello al 18′ pt che mette Ferri Marini davanti alla porta. In alcune circostanze potrebbe sfruttare il supporto dei compagni ma preferisce fare da solo. È un grande giocatore ma sotto questo aspetto dovrebbe crescere. Spreca un’occasione da gol al 45+1′ pt.

Cardella 7+ Assist nell’occasione del pareggio di Ferri Marini e gol, due giocate che valgono tre punti fondamentali. Nonostante non abbia giocato una delle sue migliori partite si ritaglia il suo spazio. Bene nei movimenti.

Ferri Marini 7 Viene schierato titolare e al 18′ pt si divora un gol davanti alla porta sparando alto. Rimette in piede la Samb al 18′ st grazie al gol del pareggio. Esce al 39′ st, al suo posto entra Peroni.

Angiulli 6 Al 37′ pt sostituisce l’infortunato Frulla. Gioca una gara sufficiente, peccato per l’ammonizione che si procura al 1′ st che gli farà saltare la gara con il Pineto.

Fall 6+ Entra al 5′ st al posto di Buono. Da il suo contributo alla vittoria partecipando all’azione del pareggio dove è molto bravo a servire Cardella, autore dell’assist per Ferri Marini. Al 45+3′ st ha una buona occasione dove fa tutto bene incuneandosi in area ma il tiro finisce fuori.

Amoruso 6,5 Subentra al 29′ st per Zanazzi. Entra in campo con l’atteggiamento e la grinta giusta. Vince molti contrasti e sfiora il gol nel finale di gara con una conclusione che finisce al lato di poco.

Peroni sv Al 39′ st prende il posto di Ferri Marini e gioca gli ultimi minuti della partita.

Alfonsi-Visi 6,5 La loro Samb gioca un brutto primo tempo concludendolo in svantaggio sottovalutando l’avversario. I rossoblu arrivano sempre secondi sulle seconde palle e sono troppi gli spazi concessi alla formazione campana. Nel secondo tempo, invece, con il cuore i ragazzi arrivano alla vittoria ribaltando lo svantaggio con due reti. È una Samb pazza, che non gioca benissimo ma che nelle difficoltà riesce a risolvere la situazione e ad arrivare alla vittoria. Era l’ultima al Riviera delle Palme e la squadra rivierasca accede per la prima volta in stagione alla zona play-off, ora è tempo di pensare alla gara con il Pineto. L’imperativo è solo uno: vincere.