SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sconfitta pesantissima per la Serie C maschile della Riviera Samb Volley.

Nella serata di ieri, al ‘PalaCurzi’ di San Benedetto, si è disputato l’ultimo incontro dei play-off del girone C di Serie C. L’attesissimo big match tra Happy Car Rsv e Virtus Fano Volley ha visto trionfare gli ospiti con il netto punteggio di 0-3 (17-25; 17-25; 9-25) che non ha dato scampo ai ragazzi di coach Netti. Un colpo durissimo per i rossoblù che, complice la clamorosa vittoria per 3-1 di San Severino sui giovani della Lube, scivolano cosí al quarto posto della classifica play-off.

Ecco le formazioni scese in campo al ‘PalaCurzi’:

Happy Car Rsv: Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Di Tommaso, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti, Vallesi (All. Netti);

Virtus Volley Fano: Baldelli, Benocci, Durdevic, Falcioni, Fusca Colavecchia, Girolometti, Gori, Magnanelli, Rizzi, Roberti, Sorcinelli, Spendolini, Tito (All. Angeletti).

Quarta sconfitta sconfitta di fila per la Happy Car Rsv che, purtroppo, non riesce a replicare quanto fatto vedere nella gara di andata contro la formazione di coach Angeletti. Una classifica ribaltata nelle ultime due partite, con la squadra del Presidente Bianconi che termina così l’arduo girone play-off solamente al quarto posto; un risultato difficile da accettare per i rossoblù e per coach Netti, visto soprattutto che qualche settimana fa il girone parlava una lingua totalmente differente. Nulla è ancora deciso però, perché sabato prossimo la Rsv tornerà subito in campo per l’andata del preliminare play-off.

Ecco il commento rilasciato al termine dell’incontro dal dirigente della Happy Car Rsv Flavio Patrizi: “Una bruttissima prestazione da parte nostra, la sconfitta è stata meritata. Nulla da aggiungere, adesso subito testa a sabato prossimo per l’inizio dei preliminari play-off”.