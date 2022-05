MARTINSICURO – Nella giornata dell’Overshoot day per l’Italia, giorno in cui il nostro paese ha raggiunto il limite massimo delle risorse annuali, la lista di Europa Verde ha presentato le candidate e i candidati che hanno portato le motivazioni alla base dell’impegno in questo progetto per Martinsicuro e Villa Rosa.

La lista è rappresentativa delle varie espressioni della comunità: liberi professionisti nel settore medico farmaceutico ed ingegneristico, giovani studenti e lavoratori, docenti e autori.

Sono stati esposti a grandi linee alcuni punti programmatici riguardanti la tutela e valorizzazione degli aspetti sociali, ambientali ed economici del territorio.

Presente la candidata sindaca Simona Lattanzi, la quale ha espresso grande soddisfazione per la creazione di questo gruppo a sostegno dell’intera coalizione “Martinsicuro e Villa Rosa bene comune” insieme a Piazza Grande e al PD. Presente inoltre una delegazione di Europa Verde della provincia di Teramo.