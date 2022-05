Note: San Benedetto del Tronto, 27° soleggiato. Campo non in perfette condizioni, sono presenti delle zolle in alcune zone del campo. Samb in completo rossoblu, Aurora Alto Casertano in tenuta bianca.

Angoli 6-6

Ammoniti Amabile (14′ pt), Lorenzoni (29′ pt), Zanazzi (31′ pt)

Espulsi

Marcatori Maydana (25′ pt)

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Abbrandini, Conson, Cardella, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Lisi, Buono, Zanazzi, Frulla.

A disposizione: Knoflach, Pica, Amoruso, Fall, Varga, Casella, Angiulli, Peroni, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

AURORA ALTO CASERTANO: Vitiello, D’Orta, Mema, Amabile, Monteleone, Maydana, De Carlo, Balsamo, Megaro, Palumbo, Romeo.

A disposizione: Cusimano, Bottiglieri, Argenziano, Di Franco, Illuminato, Lepri, Mancino, Valentino, Finetti. Allenatore Angelo Di Costanzo

DIRETTA

PRIMO TEMPO

4′ OCCASIONE SAMB: Cross di Zanazzi dalla destra sul secondo palo dove arriva Ferri Marini che appoggia per Frulla. Il 30 rossoblu conclude verso la porta ma il pallone esce al lato di poco.

11′ ANCORA SAMB: Scambio Zanazzi-Di Domenicantonio con quest’ultimo che lancia in profondità Cardella, Vitiello esce dalla porta ma il 7 copre bene e prova il pallonetto. Quasi sulla linea salva De Carlo.

14′ Ammonito Amabile per proteste.

18′ OCCASIONE PER I ROSSOBLU: ottimo scambio tra Lisi e Di Domenicantonio che serve nello stretto e in area di rigore Ferri Marini che davanti a Vitiello conclude sopra la traversa.

25′ GOL DELL’AURORA ALTO CASERTANO: lancio centrale in profondità di Amabile per l’inserimento di Maydana che con un pallonetto di testa scavalca Abbrandini, 0-1.

29′ Ammonito Lorenzoni per aver commesso fallo ai danni di Romeo.

31′ Ammonito Zanazzi per aver fermato in contropiede Palumbo.

37′ Cambio forzato per i rossoblu: altro infortunio e si tratta di Frulla, che esce per Angiulli.

43′ OCCASIONE SAMB: Di Domenicantonio entra in area e dribbla due avversari, appoggia per Cardella che calcia alto.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45+1′ OCCASIONE SPRECATA DAI ROSSOBLU: lancio di Angiulli dalla destra sul secondo palo per. Di Domenicantonio, che conclude di prima intenzione e tira addosso a Vitiello.

45+1′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce qui il primo tempo con i campani in vantaggio a sorpresa e con la Samb che sta deludendo.

SECONDO TEMPO

1′ Ammonito Angiulli dopo un fallo commesso su Balsamo.

5′ Cambio della Samb: esce Buono dentro Fall.

9′ Ci provano i rossoblu: Cardella dai 25 metri prova la conclusione direttamente da calcio di punizione, il pallone finisce al lato di poco.

10′ Cambio per la formazione di Mancino: escono Romeo e Balsamo ed entrano De Franco e Lepri.

17′ Cambio per gli ospiti esce Palumbo per Valentino.

18′ PAREGGIO DELLA SAMB! Scambio tra Fall e Cardella con quest’ultimo che allunga il pallone in direzione di Ferri Marini, che sulla sinistra deposita con il piattone destro alla spalle di Vitiello, 1-1.

21′ Altro cambio per i campani: esce Megaro ed entra Finetti.

23′ Ammonito Maydana per perdita di tempo.

27′ SALVATAGGIO DI VITIELLO: cross dalla destra di Di Domenicantonio che pesca Fall, il senegalese devia ma sulla linea con un riflesso salva l’estremo difensore ospite.

29′ Cambio per Alfonsi: esce Zanazzi per Amoruso.

33′ Ammonito Valentino per aver disturbato il cross da punizione di Angiulli.

35′ Cambio per gli ospiti: esce Mema dentro Argenziano.

36′ GOL DELLA SAMB! Punizione battuta da Angiulli sul secondo palo per il colpo di testa di Conson che serve davanti alla porta Cardella. Il 7 deposita in rete e fa 2-1.

39′ Sostituzione Samb: esce Ferri Marini per fare posto a Peroni.

40′ TRAVERSA DELL’AURORA ALTO CASERTANO: punizione all’altezza dell’area di rigore sulla fascia sinistra battuta direttamente in porta da Amabile che scheggia la parte alta della traversa.

45′ Ammonito Di Franco entrato in ritardo su Peroni.

45′ Sono cinque i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+1′ AURORA ALTO CASERTANO IN 10: espulso Maydana per aver detto qualche parola di troppo all’arbitro.

45+3′ OCCASIONE SAMB: ottima incursione di Fall dalla sinistra, che entra in area e conclude verso la porta. Il pallone esce al lato.

45+4′ Finisce qui una Samb, non delle migliori, vince per 2-1 e guadagna tre punti in classifica.