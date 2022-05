VASTO – Tutto pronto allo stadio “Aragona” per Vastese-Porto d’Ascoli, penultima di campionato del girone F di Serie D 2021/22.

NOTE

Giornata di sole estivo, 26°, terreno in buone condizioni. Padroni di casa in maglia biancorossa, ospiti in completo arancione e nero. La gara sarà diretta dall’arbitro Carlo Esposito della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Antonio Alessandrino di Bari.

FORMAZIONI

VASTESE (4-3-3): Di Rienzo (01), Ceccacci (03), Diallo, Di Filippo, Altobelli, Allegra, Lenoci (50′ Scafetta), Sansone (03, 75′ Tancredi) Alonzi (50′ Stivaletta), Alessandro, Monza (00). All. Fulvio D’Adderio.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Verdesi (02), Aliffi (00), Evangelisti (03), Clerici, D’Alessandro, Spagna, Pietropaolo (03). All. Riccardo Bogliari (allenatore in 2a causa squalifica di mister Ciampelli).

ANGOLI

3-5

AMMONITI

Allegra (V)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ Prima occasione della partita per la Vastese: Testa sbaglia il rinvio di piede, la sfera termina tra i piedi di Alonzi con la difesa orange messa malissimo. Fortunatamente il 9 calcia frettolosamente dal limite e Testa rimedia bloccando in due tempi.

5′ TRAVERSA DEL PORTO: destro a giro di Verdesi alla Del Piero che si stampa sul montante. Avrebbe meritato miglior sorte.

8′ Angolo per il Porto: Evangelisti crossa forte e teso sul primo palo, Spagna gira al volo ma la difesa allontana.

13′ Scatto bruciante di Verdesi, che è partito benissimo. Diallo non riesce a stargli dietro e lo strattona per la maglia. Punizione per il Pda.

13′ Sulla punizione Evangelisti chiama lo schema: palla corta per Pasqualini che crossa in mezzo, la difesa spazza sui piedi di Evangelisti che calcia dai 30 metri. Para Di Rienzo.

17′ Primo angolo anche per la Vastese, bella discesa di Sansone, chiuso da Petrini in corner. Sul cross, Testa la chiama e la blocca in presa alta.

21′ OCCASIONE VASTESE: Ceccacci crossa indisturbato dalla destra, Di Filippo svetta su Aliffi ma fortunatamente non riesce ad imprimere abbastanza forza sul pallone. Testa blocca e si arrabbia con i compagni per la troppa sufficienza.

23′ Corner per il Porto d’Ascoli: Pietropaolo calcia col mancino a rientrare sul secondo palo, Aliffi stacca di testa ma mette di poco fuori.

25′ MONZA SCHEGGIA IL PALO: destro potentissimo dai 25 metri che sibila vicinissimo al palo alla destra di Testa. Fuori di un nulla.

26′ Altro ribaltamento di fronte. Pasqualini va via sulla sinistra saltando secco Ceccacci, cross mancino a cercare Spagna che di pochissimo non arriva ad impattare. Sarebbe bastato un centimetro, ma il Porto d’Ascoli è in partita.

36′ Fase di stallo in questo primo tempo giocato fino ad ora a ritmi altissimi. Le due squadre si affidano ai lanci lunghi e il gioco risulta spesso spezzettato.

41′ Bella azione della Vastese che dopo una manovra avvolgente manda al tiro Alessandro. Passalacqua fa schermo col corpo e allontana.

43′ Ammonito Allegra per aver trattenuto Spagna mentre si involava verso la porta. Sulla punizione che ne consegue, da circa 35 metri, Evangelisti cerca direttamente la porta, ma la sfera si spegne a lato.

SECONDO TEMPO

49′ Angolo per i padroni di casa, la difesa allontana.

53′ Cross dalla destra di Verdesi. Blocca Di Rienzo.

54′ OCCASIONE VASTESE: cross sulla fascia mancina di Diallo sul secondo palo, Monza tutto solo anzichè calciare prova a stopparla, ma la sfera gli scappa sul fondo. Grande chance.

60′ Tiro velleitario di Monza da fuori area. Testa blocca senza affanni.

65′ Contropiede Vastese: Stivaletta prende il fondo sulla corsia di sinistra, mette basso al centro a cercare Alessandro ma Testa è attento e coraggioso ad anticipare tutti buttandosi in avanti e bloccando la sfera a terra.

71′ BOTTA DI STIVALETTA: gran destro dai 25 metri di un soffio fuori. Testa era rimasto fermo.

75′ Proteste della Vastese per un presunto fallo in area ai danni di Alessandro. E’ semplice rimessa dal fondo per il direttore di gara.

80′ Il Porto d’Ascoli ora è tutto dietro la linea della palla, sembra volersi accontentare del pari.

85′ Allegra si mette in proprio e tenta il destro improvviso dai 30 metri. Palla di poco alta sopra l’incrocio dei pali.

87′ Cross dalla sinistra di Diallo, Testa blocca in presa alta.

90′ Soltanto 2 i minuti di recupero.

90+2′ Finisce senza altre emozioni la gara. Reti bianche tra Vastese e Porto d’Ascoli.