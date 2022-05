SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una notte di cultura a San Benedetto, tra mare, storia e musica in occasione della notte dei musei, grazie alla collaborazione tra il Museo del Mare e l’istituto musicale “A. Vivaldi”, i cui professori hanno accompagnato i visitatori attraverso le sale a ritmo di pianoforte, canto lirico, violino e chitarra.

A far gli onori di casa la referente del museo Francesca Vitelli e la direttrice artistica dell’istituto “Vivaldi” Daniela Tremaroli, affiancate dall’assessore alla cultura Lina Lazzari. La visita guidata è iniziata nella sezione dedicata alle anfore, dove, dopo una breve introduzione di Francesca Vitelli, i partecipanti hanno avuto il piacere di ascoltare il soprano Romina Assenti e la pianista Sabrina Gentili, che hanno deliziato il pubblico con diverse arie, per concludere poi con la celeberrima “Nuttate de lune”.

La visita è proseguita nel museo della civiltà marinara, dove le parole di Francesca Vitelli sono state seguite dalle note dell’insegnante di pianoforte moderno Daniela Munda e il violinista Paolo Incicco, che hanno portato in scena un repertorio più attuale, passando da Ed Sheeran a Simon & Garfunkel, fino ad arrivare a Bruce Springsteen per il gran finale.

L’iniziativa si è conclusa al museo ittico, che ha richiamato l’attenzione dei bambini con i tanti esemplari di pesci esposti. Ad attendere gli astanti per le ultime battute del concerto c’erano i maestri Fabrizio Sirocchi, insegnante di chitarra moderna, e Luca Podeschi, insegnante di percussioni, ma per l’occasione chitarrista e cantante. I due hanno eseguito un repertorio dedicato al mare, per esempio “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè, “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla, “Santissima dei naufragati” di Vinicio Capossela.

Grande successo di pubblico, curiosità e voglia di scoprire i tesori del nostro territorio.