SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento al Museo del Mare di san Benedetto del Tronto. Domenica 15 maggio, alle ore 10,30, con l’evento “L’arte del costruire”, il cantiere “Ascolani” diventerà museo e i maestri d’ascia guide d’eccezione per scoprire antiche tecniche di lavorazione e curiosità.

La visita proseguirà al Museo della Civiltà Marinara per concludersi con una merenda vista porto. L’attività è inclusa all’interno degli eventi pensati per il Grand Tour Musei Marche 2022 che quest’anno ha come tema “Il potere dei musei”, ponendo l’attenzione su come questi possano assumere un ruolo centrale nel contesto culturale e sociale, influenzando la vita della comunità. Un’ occasione per far conoscere una cultura che nasce dalla comunità stessa e ancora oggi viene tramandata dai sambenedettesi.

Costi: adulti € 7,00; bambini € 5,00

Prenotazione obbligatoria al numero 353 4109069