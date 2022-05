SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla rifinitura e a poche ore dalla gara contro l’Aurora Alto Casertano, il mister Sante Alfonsi ha lasciato le sue dichiarazioni pre-partita. Di seguito l’intervista.

Alfonsi: “Dopo la gara di Tolentino non abbiamo certezze, dobbiamo vincere ed è l’ultima partita in casa di questa stagione. È una gara da non sottovalutare perché loro vorranno fare bella figura. Ci saranno dei cambiamenti in mezzo al campo dopo gli infortuni di Alboni e Lulli. Tomas? Riposerà anche per questa partita ma da martedì tornerà in gruppo”.