TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 14 maggio, dalla Questura di Teramo.

Con preghiera di ripetuta diffusione, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale, trattandosi di giorno feriale ed interessando la fascia oraria mattutina/pomeridiana della giornata, si comunica che dalle ore 10.20 del 17 maggio, con un sensibile posticipo per i Comuni verso nord, verrà disposta la chiusura al transito dei veicoli sulla Statale 16 nelle seguenti località: Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, Martinsicuro.

Si precisa che, in occasione della gara, per le necessità di circolazione stradale, il traffico veicolare in uscita dai caselli autostradali A/14 di Pineto e Val Vibrata, sarà deviato esclusivamente in direzione monti. Tale provvedimento avrà la durata temporale dalle ore 10.30 sino alla riapertura al traffico della S.S.16 e, comunque, sino a cessate esigenze.

Alla sicurezza del percorso saranno impegnate unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardie di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Locali.