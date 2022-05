SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Risate, applausi, ma soprattutto tanta solidarietà al Palariviera di San Benedetto, dove venerdì 13 maggio è andato in scena alle 17.30 e alle 21 lo spettacolo “Tutti nell’armadio”, rappresentato dalla compagnia di Ascoli Piceno “Un passo avanti” e organizzato dall’agenzia teatrale Gema Ticket. Il ricavato sarà devoluto all’Ambalt, l’associazione marchigiana per l’assistenza e la cura dei bambini affetti da leucemia e tumori che nel 1994 ha comprato la balconata del secondo piano del Salesi e lì ha fondato il reparto onco-ematologico.

Gli organizzatori della rassegna hanno aperto la serata ringraziando i presenti, raccontando la realtà dell’Ambalt e sottolineando come il simbolo dell’associazione sia il cuore, un cuore che batte in ogni attività dell’Ambalt, compreso il teatro. La commedia, tutta giocata su equivoci e incomprensioni, ha divertito il pubblico con le sue gag esilaranti e con le interpretazione degli attori, che sul palco hanno dato il tutto per tutto, non risparmiandosi neanche per un secondo.

Protagonista dello show in programma per il 25 novembre al Palariviera saranno Pino Insegno e la moglie Alessia Navarro in “Oggi sposi… sentite condoglianze”, un appuntamento da non perdere.