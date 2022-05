SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della gara di domenica contro l’Aurora Alto Casertano, la società ha organizzato una raccolta fondi in favore di Sara, una giovane che dalla nascita combatte la fibrosi cistica e deve sostenere l’acquisto di un farmaco, che non si distribuisce gratuitamente. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S. Sambenedettese informa che domenica 15 maggio, in occasione della gara casalinga Samb-Aurora Alto Casertano, all’ingresso dei settori Curva Nord, Tribuna centrale e Tribuna Est Mare, verranno posizionati dei bussolotti per favorire una raccolta fondi in favore di Sara, una giovane di 20 anni, di Stella di Monsampolo, che dalla nascita combatte contro la fibrosi cistica. Per andare avanti Sara deve sostenere l’acquisto di un costoso farmaco che, nel suo caso, non viene distribuito gratuitamente. Il vostro piccolo contributo può fare la differenza”.

Qui potrete trovare anche la raccolta online promossa sempre dai familiari di Sara https://splitted.it/colletta-sara/