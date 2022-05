SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività didattica di tutti gli istituti scolastici in occasione del passaggio della tappa Pescara – Jesi del 105° Giro d’Italia. Martedì 17 maggio, infatti, le scuole interromperanno le lezioni alle 10:45 in modo che venga favorito il rientro a casa degli studenti.

L’ordinanza si è resa necessaria a fronte delle richieste avanzate dall’organizzatore dell’evento, Rcs Sport, che, per garantire il passaggio in sicurezza della carovana pubblicitaria che precede gli atleti e gli atleti stessi nel corso della competizione, ha ottenuto l’interruzione del traffico lungo il tratto della Statale 16 compreso tra la rotonda in zona Ragnola e il confine settentrionale con Grottammare a partire dalle 11:30 di martedì, ovvero nelle due ore e mezza precedenti il passaggio della corsa. La chiusura al traffico interesserà anche le rampe di accesso alla strada variante sopraelevata.

Come comunicato dalle aziende di trasporti, in considerazione della chiusura al traffico alcune tratte potrebbero non essere garantite, in particolare quelle in direzione dei Comuni vicini che si trovano a nord e sud della città. Il Comando della Polizia Municipale raccomanda a tutti i cittadini di evitare per quanto possibile il transito nelle vicinanze dell’area interessata dall’evento, onde evitare di appesantire il traffico. A coloro che avessero necessità di transitare comunque attraverso l’area è caldamente consigliato di utilizzare percorsi alternativi.

Si sottolinea infine che, a partire dalle 11:30, orario di chiusura della Statale 16, sarà più difficoltoso raggiungere i Comuni nelle immediate vicinanze, sia a nord che a sud.