SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la gara con il Tolentino, il fisioterapista Marco Minnucci ha rilasciato delle dichiarazioni e ha aggiornato la situazione dell’infermeria.

Minnucci: “Alboni ha avuto una lesione al legamento crociato anteriore, verrà valutato da uno specialista ortopedico in modo tale da capire se è necessaria un’operazione chirurgica o se è una situazione conservativa. Lulli ha un problema muscolare al soleo e cercheremo di risolvere nei prossimi giorni. Non ci sono situazioni da attenzionare ma sarà importante dosare le energie, ora è arrivato il caldo e ci sono dieci gradi in più”.