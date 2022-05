SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo per l’Interzonale Adriatico della classe O’pen Skiff andato in scena nel fine settimana del 7 ed 8 maggio 2022 nella cornice della Banchina Pinguino del porto turistico di San Benedetto del Tronto.

Un totale di 34 atleti provenienti da cinque diversi circoli nazionali – oltre ai velisti sambenedettesi erano presenti il Club Nautico di Rimini, l’associazione Amici della Vela “Mario Jorini” da Porto Recanati, il circolo velico Ondabuena da Taranto e il circolo velico Sferracavallo di Palermo – hanno regatato nel corso della due giorni promossa dalla sezione locale della Lega Navale Italiana, regalando emozioni e spettacolo ad addetti ai lavori, appassionati e semplici curiosi accorsi al porto per vedere alla prova i ragazzi di coach Romolo Emiliani e il resto dei colleghi di tutta Italia.

Purtroppo, come da previsioni, nella prima giornata non è stato possibile effettuare alcuna prova a causa di condizioni meteomarine avverse. Nella giornata di domenica, invece, un clima più favorevole ha permesso di portare a termine 4 prove che hanno beneficiato di una condizione di vento costantemente tra i 7 e 10 nodi e una direzione nord con un mare non particolarmente impegnativo, consentendo a tutti gli atleti di misurarsi su un classico percorso a bastone, con ultimo lato caratterizzato da manovra di free style.

Le condizioni hanno senza dubbio agevolato il compito del comitato di regata, composto dal presidente Valentina Bravi e dai giudici Daniela De Angelis e Liana Ciccarelli, con l’ottimo giudice arbitro Giancarlo Mariani a seguire sul campo di regata le imbarcazioni assicurandosi che gli atleti rispettassero le regole previste dal regolamento di classe.

Doppietta tutta sambenedettese nell’Under 12, con Olivia Bianchi sul gradino più alto e Celeste Bartolomei al secondo posto, mentre Davide Sergio del circolo velico Ondabuena chiude il cerchio del podio con la terza piazza. Quarto posto per Allegra Mozzoni dell’associazione Amici della Vela “Mario Jorini”, quinta posizione per Demetrio Madi Putortì del circolo velico Ondabuena.

Buone notizie anche dalla categoria Under 15, che vede Paolo Nepi chiudere al secondo posto a poca distanza da Mattia Monti del Club Nautico di Rimini, lasciando le successive tre posizioni nelle mani dei palermitani Luigi Veniero, Gabriele Vassallo e Mattia Rizzi. Sesto posto, invece, per il nostro Federico Emiliani.

L’ennesimo podio della Lega Navale Italiana di San Benedetto arriva dalla categoria Under 17, con Sofia Serafina Cerri che non fa rimpiangere l’assenza di Rebecca Orsetti conquistando un ottimo secondo posto alle spalle di Silvia Del Castillo del circolo velico Sferracavallo, con l’altra palermitana Olimpia Ferraro a chiudere il podio. Grande soddisfazione da parte di coach Emiliani e di tutto lo staff della Lega Navale per la buona riuscita dell’evento e i risultati ottenuti dagli atleti, a conferma del gran lavoro svolto fin qui e delle eccellenti prospettive dei velisti sambenedettesi, determinati a proseguire su questa strada in vista dei prossimi appuntamenti.