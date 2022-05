Venerdì 13 maggio il Colle Osteria Caffè di Colonnella ospiterà un grande artista del panorama folk blues internazionale: Gipsy Rufina.

Dal 2005 Gipsy ha iniziato un lungo viaggio intorno al mondo, con una chitarra, una cigar-box a tre corde, un banjo e l’armonica. É un songster di qualità, che con delicatezza e buon gusto fonde la tradizione leggiadra del folk con l’ardore del blues, raccontando storie che sono figlie del suo viaggiare in lungo e largo.

Gipsy Rufina suona negli anni 90 in diverse bands tra Rieti, citta’ da dove proviene, e Roma, tra le quali i “Redemption”, band punk-hc con la quale realizza diversi dischi e tournee in Europa e Giappone, ed i “The Bloodmakers”, band garage rock&roll che affianca in un tour italiano “Rick Blaze & The Ballbusters”. Nel 1999 Gipsy inizia un lungo periodo on the road che lo portera’ a viaggiare molto, facendo i lavori piu’ disparati, vivendo tra Germania, Stati Uniti e nord Europa, lavorando imbarcato sulle navi tra Sud America e Africa, e come documentarista sulle isole del sud Pacifico, Polinesia e i Caraibi. E’ durante questi anni che registra su un Tascam a cassette il suo primo demo di quattro pezzi “Gipsy’s Broke”, con una chitarra acustica Kay, trovata in un Thrifstore, comincia ad esibirsi aprendo i concerti per la amica-band psycho-country “Cowboys on dope” a Koeln e comincia a viaggiare con la sua musica. Inizia così una intensa attività live che lo porta in pochi anni a suonare praticamente ovunque in Europa nel circuito della musica indipendente, attraversando il continente dal nord al sud come dalla Scozia o Lapponia ai Balcani, o da est ad ovest, come Ucraina e Bielorussia al Portogallo con lunghi tours di mesi suonando e viaggiando praticamente tutti i giorni.

Inizio live ad ingresso gratuito alle ore 21.45. Possibilità di cenare in osteria.

Prenotazioni al 3713242847 (Andrea).