SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Francesco Michieletto, del liceo scientifico Rosetti, è tra i vincitori dell’undicesima edizione del premio letterario nazionale “Arte di Parole”.

Lo studente sarà premiato il prossimo 21 maggio, durante la cerimonia che si svolgerà nella città toscana di Prato, culla di un’iniziativa riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione all’interno del programma per la valorizzazione delle eccellenze.

Francesco, come altri studenti della classe, si è messo in gioco con la sua narrazione dal titolo “Il coro”, in cui il protagonista trova nelle voci di un coro la forza per non farsi trascinare giù dalla corrente di una situazione familiare complicata.

“Ho voluto raccontare l’importanza delle voci come strumento di unione tra le persone, indipendentemente dalla storia o dalla realtà di provenienza di ognuno. Gli spunti di riflessione sono molti: in un mondo di povertà e violenza domestica, il protagonista riscopre la libertà attraverso il canto, un mezzo di evasione dalla sua difficile realtà – spiega Francesco – personalmente la scrittura del racconto mi ha dato l’occasione di riflettere molto, sarà davvero un onore per me partecipare alla cerimonia finale di premiazione a Prato e rappresentare il liceo”

Un risultato brillante per Francesco, cui vanno le più sentite felicitazioni, a nome del Rosetti, della dirigente scolastica Stefania Marini.