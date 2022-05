Perazzoli-Piunti, a confronto anche i due diversi consigli comunali: ecco chi entra

Quattordici consiglieri per la maggioranza, dieci per l'opposizione. I due scenari a confronto. Il "caso" Sanavia: la candidata di Ripartiamo da Zero con De Vecchis entrerà in consiglio se vincerà Perazzoli, mentre sarà esclusa in caso di vittoria di Piunti

di Redazione