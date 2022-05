SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A breve la diretta video e gli interventi salienti del Consiglio comunale aperto sulla sanità in programma oggi, 12 maggio, presso il Municipio di San Benedetto del Tronto.

ORE 16.30 Il presidente Eldo Fanini dichiara aperta la seduta e passa la parola al sindaco Antonio Spazzafumo: “Voglio partire da lontano, quando mi candidai il problema principale era quello della sanità. Se oggi mi trovo qui a fare un consiglio comunale aperto rivolto alla sanità, mi faccio delle domande: la sanità locale non è stata considerata negli ultimi 20 anni. Il presidente Acquaroli sa quante volte ci siamo incontrati su questo tema. Noi non abbiamo simboli di partito, lavoriamo solo per il bene della città, facendo richieste e proposte, ma servono fatti. Oggi qui in questa seduta facciamo i fatti, insieme ai rappresentanti della Regione. Non ci devono essere divergenze, lasciamo da parte la politica ed iniziamo a pensare alla nostra città. Come sindaco ho chiesto alla Regione con fatti concreti”.

ORE 16.38 Parola ai capigruppo dei partiti del consiglio.

ORE 16.40 Lorenzo Marinangeli, Lega: “Negli ultimi anni si è vista una differenza abissale tra Marche Nord e Marche Sud. Noi siamo la quarta città più grande delle Marche, a livello di mobilità ospedaliera siamo il centro più importante tra Ancona e Pescara. C’è mancanza di personale specializzato ed infermieri. Chiedo da sambenedettese di intervenire con immediatezza, la cosa più importante è quando inizierà lo studio di fattibilità ed i tecnici individuati che dovranno essere all’altezza. Con 80 milioni di euro ci aspettiamo un ospedale degno della nostra città, in ascesa in termini di abitanti”.

ORE 16.43 Andra Traini: “E’ ovvio che le responsabilità della condizione della nostra sanità non è da attribuire dall’attuale giunta regionale che si è insediata da poco, ma soprattutto a chi c’era prima. Abbiamo appreso con piacere che la regione ha accantonato l’ipotesi dell’ospedale unico e ha stralciato il vecchio piano sanitario. Ad oggi ci sono i fondi per lo studio di fattibilità ed 80 milioni per il nuovo ospedale. Dobbiamo ripristinare servizi e personale”.

ORE 16.48 Luciana Barlocci, consigliera di maggioranza: “Questo è un consiglio che ci saremmo voluti risparmiare, se siamo arrivati a questo punto è perchè i problemi della sanità territoriale non sono stati affrontati nel modo giusto. Se un anziano disabile viene lasciato per ore su una sedia a rotelle da solo nel pronto soccorso, prima che il medico gli faccia notare che ci sono altri 40 pazienti nelle sue stesse condizioni, significa che le condizioni sono invivibili e ai limiti della dignità umana. Nel 2022 non si può accettare tutto questo, la politica non sta ottemperando ai propri doveri, che sono anche sanciti nei diritti fondamentali della Costituzione”.

ORE 16.53 Paolo Canducci: “Io qui mi aspettavo un confronto, invece è solo un elenco delle lamentele. Presidente, quando lei si è candidato in Regione, si è preso impegni e responsabilità. Chiedo cosa è stato fatto in un anno e mezzo o cosa si intende fare. Chiedo se è possibile fare due ospedali di primo livello nel Piceno. E chiedo quale sia la sua idea sull’azienda ospedaliera. Quante risorse ci sono per attuare il Dm71, per poter permettere alle persone di usufruire di ospedali di prossimità”.

ORE 17.10 Pasqualino Piunti: “Ricordo all’amministrazione che cosa San Benedetto ha fatto, con la conferenza dei sindaci, i primi cittadini hanno dato il loro contributo. Ciò che è emerso nell’incontro di preparazione, è di integrare il documento del 2019 con le risorse del Pnrr. Sono certo che lavorerò per questo, col fine di avere un documento unitario che il presidente Acquaroli non avrà fatica a mettere in pratica. Mi aspetto anche io chiarezza sul reperimento dei fondi per la costruzione del nuovo ospedale”.

ORE 17.17 Giorgio De Vecchis: “Rifuggo la lista delle lamentele e mi concentro sui dati a cui lei stesso, presidente Acquaroli, tiene molto. Ad oggi i dati sono stati tenuti nascosti, spero che venga fatto un’analisi dei costi di gestione. Qui nessuno è campanilista, approfitto della presenza della dottoressa Storti e del dottor Esposito, per far notare che i dati sull’affluenza del bacino d’utenza è di 165 mila abitanti, senza tener conto delle presenze estive. I nostri dati demografici, per il Dm70, ci garantirebbe un ospedale di primo livello. Nel pesarese il presidente ha parlato di chiusura di piccoli ospedali, cosa che qui accade da 20 anni. Oggi la legge impone che i bacini di utenza siano rispettati, quindi ci aspettiamo che sia realizzato ciò che ci spetta per legge.

ORE 17.30 Nicola Baiocchi, comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”: “Il nostro ospedale sta subendo uno spopolamento dei reparti chiave, come quello della pediatria. La neonatologia non è equiparabile a quella del Mazzoni, è un fatto molto grave che le risorse in ambito provinciale non siano ripartite in maniera equa. Chiedo al presidente se entro la fine di maggio si possano avere dati ufficiali e fatti su cui poter iniziare a lavorare.