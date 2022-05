Knoflach 7 Il portiere rossoblu viene chiamato ad un solo intervento importante quando al 3′ pt toglie dall’incrocio dei pali il pallone calciato dal limite dell’area da Miccoli e mantiene la porta inviolata.

Alboni sv Viene sostituito da Peroni al 8′ pt per un infortunio al ginocchio ed esce in lacrime. Alfonsi perde un giocatore importante e probabilmente la sua stagione è finita. Un mancanza che si farà sentire.

Conson 7 Vince tutti i contrasti aerei e tiene a bada Padovani, rischia il cartellino rosso al 32′ pt per un fallo da ultimo uomo su Zammarchi involato verso la porta ma non permette ai cremisi di segnare il gol del vantaggio, l’arbitro lo grazie con il cartellino giallo.

Pica 6+ Gioca la sua partita, mantiene la posizione e rischia poco. Si fa saltare troppo facilmente al 32′ pt da Zammarchi.

Lorenzoni 6,5 Buona partita dell’ex Fermana, si propone quando può in sovrapposizione e in difesa è ordinato, ha senso di posizione e contrasta un buon giocatore come Mengani.

Lulli sv Fino alla sostituzione gioca una buona gara ma ha un risentimento al polpaccio che lo costringe ad uscire al 19′ pt, al suo posto entra Zanazzi. Si spera di poterlo recuperare almeno per la gara contro il Pineto, la sua presenza a centrocampo è fondamentale.

Angiulli 6 Trova difficoltà nel giocare palla a terra contro una squadra molto aggressiva e che gioca sulle seconde palle come il Tolentino. Quando riesce prova a mettere ordine a centrocampo. Al 37′ st viene richiamato in panchina per fare spazio a Buono.

Frulla 6,5 Gara di tanta quantità del centrocampista rossoblu, corre molto in mezzo al campo e mette la giusta cattiveria nei contrasti. Da rivedere i cross dai calci d’angolo.

Lisi 6,5 Parte titolare da terzo d’attacco ma dopo otto minuti, dopo l’infortunio di Alboni, è costretto a scendere in difesa da terzino destro. Nonostante sia una posizione in cui ha giocato poco quest’anno, disputa una gara ordinata e concede poco ad un giocatore molto intraprendente come Severini.

Fall 5,5 Giornata no per il senegalese, probabilmente ha accusato un po’ la stanchezza e non è brillante come al solito. Tiene pochi palloni e non crea pericoli a Bucosse. Esce al 26′ st per Cardella.

Di Domenicantonio 6,5 Da un apporto positivo alla partita con delle giocate personali, è molto intraprendente e mette in difficoltà la difesa cremisi con i suoi scatti. L’occasione più pericoloso che ha la Samb è con lui, al 38′ pt quando da fuori area prova il mancino che finisce poco sopra la traversa. Viene sostituito al 28′ st da Ferri Marini.

Peroni 6+ Entra al 8′ pt al posto dell’infortunato Alboni. Entra in campo con l’atteggiamento giusto, aiuta i propri compagni e disputa una partita più che sufficiente. Riceve un cartellino giallo al 34′ st.

Zanazzi 6,5 Al 19′ pt sostituisce l’infortunato Lulli. Da battaglia in mezzo al campo, corre molto e si inserisce negli spazi per creare superiorità numerica. Viene ammonito al 9′ st.

Cardella 6 Gioca gli ultimi venti minuti prendendo il posto di Fall. Fa il “lavoro sporco” cercando di far salire la squadra ma spesso la difesa di casa è in superiorità numerica e ha difficoltà a servire i propri compagni per creare un’azione d’attacco.

Ferri Marini 5,5 Sostituisce Di Domenicantonio dal 28′ st, entra e si vede poco. Dalle sue parti crea poco e niente e non da l’apparto che si sperava. Nelle ultime due gare può sicuramente risultare decisivo per il giocatore che è, forse merita un po’ più di spazio.

Buono sv Subentra al 37′ st al posto di Angiulli e gioca il finale di gara.

Alfonsi-Visi 6,5 Si sapeva già che non sarebbe stata una partita bella sotto di punta di vista del gioco dato che il Tolentino gioca molto sulle seconde palle ed era difficile poter gestire la palla a terra. I rossoblu soffrono l’atteggiamento aggressivo dei padroni di casa ma prendono le misure nel secondo tempo. La difesa concede pochi tiri in porta ed è stato fondamentale non prendere gol dai calci piazzati. Unica critica che si può fare è la poca pericolosità creata in avanti ma del resto la Samb porta a casa un punto prezioso e rimane agganciata alla zona play-off. Le ultime due partite saranno fondamentali e l’unico modo per arrivarci è vincere.